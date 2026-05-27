Non era indifferenza l’Università di Genova riattiva i profili della prof Montefalcone e Muriel Oddenino | il messaggio sulla tragedia alle Maldive

L’Università di Genova ha ripristinato online i profili accademici di Monica Montefalcone e Muriel Oddenino, dopo settimane di polemiche. I loro curricula e link alle pubblicazioni scientifiche sono tornati sul sito del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita. La decisione arriva dopo che erano stati rimossi in seguito a un messaggio sulla tragedia alle Maldive, che aveva suscitato discussioni sulla loro presenza online.

Dopo giorni di polemiche per la rimozione dal sito, il Distav, il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’ Università di Genova, ha ripristinato online i curricula e i link alle pubblicazioni scientifiche di Monica Montefalcone e Muriel Oddenino. La docente e l’assegnista di ricerca sono morte il 14 maggio durante un’immersione nelle grotte sottomarine delle Maldive, insieme a Giorgia Sommacal, figlia di Montefalcone, a Federico Gualtieri e a Gianluca Benedetti. Accanto ai profili riattivati, sull’homepage del dipartimento è comparso un lungo messaggio di cordoglio rivolto alle famiglie delle cinque vittime. Perché il Distav aveva rimosso i profili: la spiegazione dell’ateneo. 🔗 Leggi su Open.online

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