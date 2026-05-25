Alle Maldive si è verificato un incidente che ha coinvolto più persone. Oltre alla professoressa Montefalcone, anche il profilo di un docente di nome Oddenino è stato rimosso dal sito dell’Università di Genova. Nel frattempo, sono state avviate le autopsie per chiarire le cause del decesso. La notizia si è diffusa attraverso aggiornamenti ufficiali provenienti dall’ateneo.

Nuovi aggiornamenti sulla tragedia alle Maldive. Oltre a quello di Monica Montefalcone, anche il profilo di Muriel Oddenino non risulta più attivo nella rubrica online dell’Università di Genova. La professoressa associata del Distav e l’assegnista di ricerca - vittime della tragedia subacquea – non compaiono più sul sito dell’ateneo: al loro posto appare la scritta “Persona non trovata” e subito sotto il messaggio: “La persona che stai cercando non collabora più con l'Università”. Nessun commento, al momento, da parte dell’Università di Genova, contattata dall’ Adnkronos. Monica Montefalcone insegnava Ecologia al Distav, il Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tragedia alle Maldive, non solo la prof Montefalcone: l’Università di Genova rimuove dal sito anche il profilo di Oddenino. Al via le autopsie

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Sub morti alle Maldive, il video in cui Montefalcone spiegava le immersioni

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