‘Non deve scegliere tra la sua vita e quella di suo figlio’ operata giovane mamma

Una giovane mamma è stata sottoposta a un intervento chirurgico urgente dopo aver rischiato di perdere la vita. È stata operata per stabilizzare le condizioni di salute e salvare sia lei che il suo bambino. L’intervento ha previsto una ricostruzione immediata con protesi definitiva. La donna si trova ora in condizioni stabili, mentre il bambino è in assistenza intensiva. La vicenda è stata resa nota da fonti ospedaliere.

Tempo di lettura: 4 minuti La scelta della ricostruzione immediata con protesi definitiva, effettuata contestualmente all’asportazione della mammella, ha consentito alla paziente di evitare ulteriori interventi futuri, limitando l’impatto psicologico e fisico di un percorso già profondamente impegnativo. Una decisione resa possibile dalla stabilità clinica della giovane donna e dalla collaborazione multidisciplinare che caratterizza i grandi centri oncologici. “ Il tumore al seno in gravidanza, – spiega Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia Senologica e Toraco-Polmonare del Pascale – pur essendo relativamente raro, rappresenta una delle neoplasie più frequenti diagnosticate durante la gestazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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