Valentina Fico è l’ex moglie di Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle e ex Presidente del Consiglio. È madre di Niccolò, il loro figlio. Nella vita, si dedica principalmente alla famiglia e mantiene un basso profilo pubblico. La loro separazione è avvenuta alcuni anni fa, e da allora Fico ha preferito rimanere lontana dall’attenzione mediatica. Non sono noti dettagli sulla sua attività professionale.

L’ ex moglie di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle ed ex Presidente del Consiglio, è Valentina Fico. Di professione avvocato dello Stato, ha mantenuto un ottimo rapporto con Conte dopo la separazione. La coppia ha avuto un figlio, Niccolò, nato nel 2007. Giuseppe Conte, chi è il figlio Niccolò nato dalla storia con l’ex moglie. Giuseppe Conte e l’ex moglie Valentina Fico sono stati sposati, tuttavia la separazione è arrivata dopo pochi anni di matrimonio; il loro amore ha comunque dato alla luce uno splendido figlio di nome Niccolò, nato nel 2007. Nonostante la loro storia d’amore sia giunta al capolinea – ora il leader M5S è sentimentalmente legato alla compagna Olivia Paladino – i due ex sono rimasti in buoni rapporti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex moglie di Giuseppe Conte, Valentina Fico (mamma di suo figlio Niccolò) e cosa fa nella vita

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