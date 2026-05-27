Un insegnante è stato inseguito da alcuni studenti nei giorni scorsi a Parma. L’insegnante ha dichiarato che non ha presentato denuncia perché si è trattato di un intervento educativo. Tre studenti coinvolti sono stati sospesi per trenta giorni. La vicenda si è svolta in una scuola della città, dove si sono verificati momenti di tensione tra docenti e studenti.

Tre di questi ragazzi sono stati già sospesi per 30 giorni. L'aggressione, anche se il docente non la considera tale, ma parla di un confronto degenerato in lite, è avvenuta in un parco vicino all'Itis Leonardo Da Vinci di Parma ed è stata ripresa in un video che è circolato su web e social. Il professore viene inseguito da alcuni ragazzi e un collega cerca di difenderlo. Neanche il collega ha sporto denuncia. Nella ricostruzione del professore tutto è partito dal rimprovero fatto la mattina a un ragazzo che aveva calciato una lattina contro un'auto. Non è un suo studente, ma frequenta la scuola. «Sono andato in classe e ho fatto lezione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Insegnante aggredito a Parma: «Considero il mio non denunciare un intervento educativo»

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Lame a scuola. Ora l’intervento educativoUn episodio di cronaca coinvolge un ragazzo di tredici anni che ha accoltellato un docente a scuola.

Temi più discussi: Parla il professore aggredito dagli studenti a Parma: Non li denuncio perché è più educativo così; Docenti picchiati in un parco a Parma, la vicinanza di Valditara: i prof non sporgeranno denuncia; Insegnanti aggrediti da un gruppo di ragazzi a Parma: Reazione nata da un rimprovero; I docenti picchiati dai maranza non faranno denuncia. Valditara esprime grande vicinanza a loro e alla scuola.

Parma, parla il prof aggredito dagli studenti nel parco: Non denuncio quei ragazzi perché è più educativo così x.com

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