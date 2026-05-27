Il primo a collegare il nome di Belen Rodriguez a una possibile conduzione de L’Isola dei Famosi 2026 è stato Santo Pirrotta su Vanity Fair. Successivamente, la voce è stata ripresa da altre testate giornalistiche che hanno aggiunto un dettaglio importante: accanto alla showgirl argentina sarebbe potuto tornare anche Alvin, figura storica del programma e collegamento con le edizioni precedenti. Per giorni l’ipotesi ha preso sempre più consistenza, fino a sembrare quasi una scelta già definita nei corridoi di Mediaset. Il cambio di rotta improvviso a Mediaset. Nelle ultime settimane, però, lo scenario è cambiato radicalmente. La conduzione di Belen Rodriguez sarebbe sfumata all’improvviso e, secondo le indiscrezioni, i vertici Mediaset avrebbero virato su un altro nome per guidare il reality prodotto da Banijay Italia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - “Non andava bene”: perché Belen non condurrà L’Isola dei Famosi 2026

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“Belen non condurrà l’Isola dei Famosi 2026”: il nome saltato e quello del primo concorrenteBelen Rodriguez non condurrà l’Isola dei Famosi 2026, contrariamente alle indiscrezioni delle settimane scorse.