Belen Rodriguez non condurrà l’Isola dei Famosi 2026, contrariamente alle indiscrezioni delle settimane scorse. La conferma ufficiale ancora non è arrivata, ma il nome della conduttrice è stato escluso dal progetto. Nel frattempo, è stato annunciato il nome del primo concorrente della prossima edizione del reality. La produzione ha comunicato che ci saranno novità sulla conduzione, ma non sono stati forniti dettagli sui motivi della scelta.

Dopo settimane di indiscrezioni, in cui il nome di Belen Rodriguez era dato quasi per certo per la conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, adesso le carte in tavola sembrano essere cambiate drasticamente. La showgirl argentina non sembra più essere in lizza, mentre potrebbe esserci un cambio al timone: al suo posto potrebbe subentrare Selvaggia Lucarelli. L’Isola dei Famosi, il nome di Belen Rodriguez è saltato. Il suo ruolo nella nuova edizione del survival show di Canale5 era quasi dato per certo, ma le trattative sembrano essere saltate. Belen Rodriguez non sarà al timone de L’Isola dei Famos i, così come si è vociferato nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Belen non condurrà l’Isola dei Famosi 2026”: il nome saltato e quello del primo concorrente

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Belen conduce LIsola dei famosi, ma ci sono due novità, una bella e una brutta

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