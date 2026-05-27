Nomine in NTT Data cambiano 5 caselle del management

Cinque nuove nomine sono state annunciate nel management di NTT Data. Enzo Quarenghi è stato nominato head of client success, con compiti di supervisione sui principali settori come banking, assicurazioni, energia, utilities, settore pubblico, salute, telecomunicazioni e media. La riorganizzazione coinvolge altre posizioni, segnando un cambiamento nella struttura dirigenziale dell'azienda.

NTT Data attua una mini rivoluzione nella struttura manageriale con 5 nuove nomine. Enzo Quarenghi assume il ruolo di head of client success, con responsabilità sui principali mercati e industry, tra cui banking & insurance, energy & utilities, public sector & health e telco & media. Luis Ferrucci viene nominato head of business operations. Fabio Tedesco assume il ruolo di head of client value, area focalizzata su soluzioni e competenze strategiche come cloud, piattaforme enterprise, cybersecurity e data & intelligence. Roberto Del Corno diventa head of technology solutions, società del gruppo specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture tecnologiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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