Nomine | Lorenzo Mariani guiderà Leonardo Confermati Descalzi all’Eni e Cattaneo all’Enel Le altre caselle

Nella giornata di oggi sono state annunciate le nomine di alcuni dirigenti nelle principali aziende pubbliche e private. Tra queste, Lorenzo Mariani assumerà il ruolo di guida di un'importante società del settore aerospaziale, mentre i vertici di Eni e Enel sono stati confermati rispettivamente a Descalzi e Cattaneo. La visita della premier nel Golfo, organizzata da Descalzi, è stata definita a Roma come abbastanza nota.

La missione della premier, Giorgia Meloni, nel Golfo era stata organizzata, nemmeno troppo segretamente si dice a Roma, da Claudio Descalzi. Quindi nessuna sorpresa appena è arrivata, dal ministero dell’Economia, la conferma per il quinto mandato di Descalzi come capo azienda all’Eni. E conferma anche, per il secondo mandato, di Flavio Cattaneo alla guida dell’Enel. E vediamo le altre inndicazioni. Mentre per l’a.d. di Enav il nome e quello di Igor de Biasio, che si avvia quindi a lasciare la presidenza di Terna che viene lasciata anche dall’Ad Giuseppina di Foggia indicata alla presidenza dell’Eni. Nel quadro per la tornata di nomine al... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Nomine: Lorenzo Mariani guiderà Leonardo. Confermati Descalzi all’Eni e Cattaneo all’Enel. Le altre “caselle” Mariani guiderà Leonardo, confermati Descalzi all'Eni e Cattaneo all'EnelLorenzo Mariani è il manager indicato dal Tesoro come prossimo nuovo amministratore delegato di Leonardo : come preannunciato dalle indiscrezioni... Leggi anche: Rivoluzione a Leonardo, il nuovo ad è Lorenzo Mariani. Claudio Descalzi e Flavio Cattaneo confermati alla guida di Eni e Enel: le nomine del governo Temi più discussi: Lorenzo Mariani guiderà Leonardo, confermati Descalzi all'Eni e Cattaneo all'Enel; Leonardo: il nodo Cingolani scuote mercato e politica. L'ennesimo pasticcio? I possibili sostituti…; Nomine nelle partecipate: Mariani alla guida di Leonardo, Descalzi confermato all’Eni e Cattaneo all’Enel; Azioni Leonardo: il mega-budget Usa potrebbe rilanciare il titolo. Chi è Lorenzo Mariani, il nuovo amministratore delegato di LeonardoIn vista del rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo il ministero dell’Economia, come azionista, ha indicato Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato e Francesco Macrì come nuov ... formiche.net Leonardo, il Tesoro indica Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato: cambio al vertice, nodo Iveco Defence ancora apertol Tesoro indica Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato di Leonardo. Cambio al vertice del gruppo mentre restano aperti i dubbi sull’acquisizione di Iveco Defence e sul dossier Rheinmetall. infodifesa.it Lorenzo Mariani mi pare scelta in totale continuità. Nessuno scossone. x.com Lorenzo Mariani nuovo ad Leonardo: il Tesoro sceglie il cambio al vertice. Ma resta aperto il nodo Iveco Defence tra acquisizione e incertezze industriali. https://infodifesa.it/lorenzo-mariani-nuovo-ad-leonardo-iveco-defence/ - facebook.com facebook