Nocera Inferiore affidati i lavori di manutenzione del plesso ‘De Lorenzo – Vico’

A Nocera Inferiore sono stati affidati i lavori di manutenzione del plesso scolastico ‘De Lorenzo – Vico’. La determina di aggiudicazione ha ufficializzato l’incarico. I lavori riguardano interventi di sistemazione e miglioramento dell’edificio. La procedura di affidamento si è conclusa con la firma e la formalizzazione dell’accordo. Nessun dettaglio sui tempi di realizzazione o sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Con determina di aggiudicazione sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento della facciata sud del fabbricato scolastico “De Lorenzo – Vico”, prospiciente via Martinez y Cabrera, intervento che interesserà il complesso scolastico che ospita il II Istituto Comprensivo “De Lorenzo” e il Liceo Classico “G.B. Vico”. L’intervento, in compartecipazione con la Provincia di Salerno, riguarda il recupero e il risanamento della facciata sud dell’edificio scolastico, con l’obiettivo di migliorare condizioni di sicurezza, decoro urbano e conservazione dell’immobile. L’opera rientra nel percorso avviato dall’Amministrazione Comunale per investire sulla qualità degli edifici scolastici e garantire ambienti sempre più sicuri e adeguati a studenti, docenti e personale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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