Fossacesia al via la manutenzione del verde pubblico | affidati i lavori di potatura per il 2026

A Fossacesia sono stati affidati i lavori di potatura degli alberi del patrimonio arboreo comunale, che prenderanno il via nei prossimi giorni. Gli interventi sono programmati per l’anno 2026 e riguardano la manutenzione del verde pubblico della città. Questa operazione interessa diverse aree della zona e mira a garantire la cura delle piante presenti nel territorio comunale.

Gli interventi saranno pianificati in modo da limitare al minimo i disagi per la cittadinanza e per la viabilità, assicurando al contempo efficacia e tempestività nelle operazioni Prenderanno il via nei prossimi giorni gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo comunale di Fossacesia per l’anno 2026. L’amministrazione comunale ha infatti concluso l’iter per l’affidamento dei lavori di potatura degli alberi presenti nei parchi pubblici, lungo le strade cittadine e nei viali alberati. L’intervento rientra nel programma di cura e valorizzazione del verde urbano, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, migliorare il decoro cittadino e preservare la salute delle alberature. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Fossacesia, al via la manutenzione del verde pubblico: affidati i lavori di potatura per il 2026 Articoli correlati Fossacesia, affidati i lavori per la pubblica illuminazione nell'area Pap di SterpariL'amministrazione comunale ha approvato un primo finanziamento di 46mila euro per l'area attività produttive: nuovi punti luce saranno installati in... Affidati i lavori per la manutenzione del reticolo idrografico minore: investimento di 70 mila euroSono sette gli interventi previsti per migliorare la gestione delle acque meteoriche e garantire la sicurezza delle infrastrutture stradali del... Contenuti e approfondimenti su Fossacesia al via la manutenzione del... Discussioni sull' argomento Fossacesia: al via gli interventi 2026 per la manutenzione del verde urbano; Riorganizzati il settore Lavori pubblici, Ambiente e Protezione civile del Comune di Fossacesia; Sanità Abruzzo: dal Tavolo di monitoraggio emerge un disavanzo di 83 milioni; Gammarana, lavori sulla rete idrica: scattano divieti di transito e sosta in tre fasi fino al 1° maggio. Fossacesia: al via gli interventi 2026 per la manutenzione del verde urbanoPartono i lavori 2026 di manutenzione del verde urbano: potature nei parchi, lungo le strade e nei viali. Affidamento alla ditta FlÒGarden. abruzzonews.eu Fossacesia, al via la manutenzione del verde pubblico: affidati i lavori di potatura per il 2026 FOSSACESIA – Prenderanno il via nei prossimi giorni gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo comunale per l’anno 2026. L’Amministrazione comunale - facebook.com facebook CASA SALUTE MOBILE A FOSSACESIA – il 12, 13, 14 e 16 marzo 2026 9-13 e 14-17 - Mammografia - Pap e HPV-test - Kit screening colon retto - Controllo neo sospetto, ECG, spirometria INFO date ed esami: 366.9341042 o [email protected] asl2ab x.com