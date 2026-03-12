Nocera Inferiore | lavori idrici bloccano 3 vie fino ad

A Nocera Inferiore, a partire da giovedì 16 marzo, i lavori per la posa di una nuova condotta idrica interromperanno il transito in tre vie principali. La modifica temporanea riguarda le strade interessate, che resteranno chiuse al traffico fino a fine lavori. La gestione della viabilità sarà comunque garantita con percorsi alternativi, ma le modifiche saranno visibili per tutta la durata dell’intervento.

Il tessuto urbano di Nocera Inferiore subirà una modifica temporanea ma significativa a partire da giovedì 16 marzo, quando i cantieri per la nuova condotta idrica altereranno il flusso di traffico in tre arterie principali. L’intervento, previsto fino al 16 aprile, mira a sostituire l’impianto obsoleo e risolvere le infiltrazioni critiche presso il cavalcavia di Via Dodecapoli Etrusca, un nodo infrastrutturale vitale per la mobilità locale. L’amministrazione comunale ha già comunicato che la viabilità verrà modificata su Via Canale, nel tratto compreso tra Piazza Diaz e Via Lanzara, con restrizioni che impattano direttamente sulla vita quotidiana dei residenti e degli automobilisti della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu

