Il presidente degli Stati Uniti ha iniziato i lavori per costruire una grande arena temporanea nel Giardino Sud della Casa Bianca. La struttura sarà utilizzata per eventi di combattimento e sarà di dimensioni monumentali. La costruzione avviene in vista del suo ottantesimo compleanno. La nuova arena è una delle ultime iniziative del presidente prima delle elezioni di medio termine. La struttura sarà installata nei prossimi giorni e resterà in uso per un breve periodo.

I l presidente statunitense Donald Trump ha avviato in questi giorni i lavori per la costruzione di un’inedita e monumentale arena temporanea da combattimento nel Giardino Sud della Casa Bianca a Washington. Il mega-evento sportivo, battezzato UFC Freedom 250, andrà in scena il prossimo 14 giugno 2026 in occasione del via alle celebrazioni dei 250 anni della Dichiarazione d’Indipendenza americana. E, “casualmente”, per festeggiare gli 80 anni del presidente. Questa clamorosa iniziativa, nata dalla stretta collaborazione con la federazione Ultimate Fighting Championship, trasforma per la prima volta nella storia la storica residenza presidenziale in un ring aperto a match professionistici, scardinando ogni precedente protocollo istituzionale ed estetico tra le proteste degli storici e l’entusiasmo dei fan. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - No, non è un'invasione aliena. Ma l'ultima, "folle" trovata del presidente Trump in vista dei suoi 80 anni

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INVASIONE Aliena: Il piano segreto della FORESTA OSCURA. Perché gli ALIENI non ci rispondono

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