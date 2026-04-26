Trump il manifesto dell’attentatore e le accuse al presidente | Stufo dei suoi crimini
Un uomo di 31 anni è sospettato di aver sparato a pochi metri dalla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Prima dell'azione, avrebbe condiviso un manifesto con i familiari, in cui avrebbe spiegato le motivazioni del gesto. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'episodio, che ha attirato l'attenzione dei media e sollevato questioni di sicurezza nelle aree presidiate. Al momento, non ci sono notizie di feriti o vittime.
(Adnkronos) – "Ecco perché l'ho fatto". Cole Tomas Allen, il 31enne sospettato di aver sparato a pochi metri dalla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, prima di agire ha condivido un manifesto condiviso con i familiari. Ha puntato il dito contro Donald Trump, motivando la propria azione compiuta nella serata di sabato 25 aprile. "Ciao a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Alessandro Salluti Finto l’attentato a Trump Sarà, però ci sono due morti veri.
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