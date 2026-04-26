Trump il manifesto dell’attentatore e le accuse al presidente | Stufo dei suoi crimini

Un uomo di 31 anni è sospettato di aver sparato a pochi metri dalla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Prima dell'azione, avrebbe condiviso un manifesto con i familiari, in cui avrebbe spiegato le motivazioni del gesto. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'episodio, che ha attirato l'attenzione dei media e sollevato questioni di sicurezza nelle aree presidiate. Al momento, non ci sono notizie di feriti o vittime.