Il silenzio degli innocenti | un’analisi femminista in vista dei suoi 35 anni

Da screenworld.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il film del 1991, considerato uno degli horror più noti e influenti, ha avuto un ruolo importante nell’analizzare le tematiche di genere nel cinema degli ultimi decenni. In vista del suo trentacinquesimo anniversario, si riflette sull’impatto che ha avuto nel panorama cinematografico e sulle conversazioni che ha generato riguardo alle rappresentazioni femminili e alle questioni di potere e silenzio delle vittime. La sua influenza si estende anche agli studi femministi e alle analisi sulla rappresentazione delle donne sul grande schermo.

Il silenzio degli innocenti (1991) è uno degli horror più noti e influenti dell’intera storia del cinema ed è stato a lungo considerato un’opera significativa per l’analisi delle questioni di genere nel cinema contemporaneo. La protagonista, Clarice Starling, si muove in un ambiente dominato dagli uomini, come quello dell’FBI, e affronta una serie di sfide che mettono alla prova la sua competenza professionale e la sua identità personale. Attraverso il rapporto con Hannibal Lecter e con gli altri personaggi maschili emergono dinamiche di potere che riflettono strutture sociali più ampie, con una tensione costante tra vulnerabilità e forza. Il titolo stesso del film richiama una dimensione simbolica legata alla voce e al silenzio.🔗 Leggi su Screenworld.it

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