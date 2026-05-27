No all' esternalizzazione degli Ospedali di comunità di Asst Valtellina e Alto Lario

Cgil e Fp Cgil di Sondrio si oppongono alla decisione di Asst Valtellina e Alto Lario di affidare ai privati tramite gara di appalto la gestione dei servizi sociosanitari degli Ospedali di comunità. Le organizzazioni sindacali esprimono forte preoccupazione riguardo a questa esternalizzazione, ritenendo che possa influire sulla qualità e sull'accessibilità dell’assistenza sanitaria. La scelta riguarda la gestione integrata dei servizi per le strutture appena create nella zona.

Cgil e Fp Cgil di Sondrio esprimono forte preoccupazione e netta contrarietà rispetto alla recente scelta di Asst Valtellina e Alto Lario di affidare ai privati, attraverso una gara di appalto, i servizi sociosanitari per la gestione integrata dell’assistenza sanitaria dei nascenti Ospedali di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Futuro degli Ospedali di Comunità: "A rischio i diritti dei pazienti"Si apre un dibattito sulla gestione degli Ospedali di Comunità di Vaprio e Rozzano, dopo che è stata annunciata l’intenzione di affidarne la gestione...

Negli ospedali dell’Asst di Crema dimissioni per 156 camici bianchi: il 70% ha lasciato spontaneamenteNegli ospedali dell’Asst di Crema nel 2025, 156 medici e operatori sanitari hanno lasciato il lavoro, con circa il 70% di loro che ha presentato...

Temi più discussi: Ospedali di Comunità, i sindacati dicono no all’esternalizzazione; FP, PREOCCUPAZIONE PER L’ESTERNALIZZAZIONE DEGLI OSPEDALI DI COMUNITÀ; Sanità lecchese / La cura messa a gara; L'affondo di Cgil e Uil: Esternalizzare gli ospedali di comunità è un ulteriore colpo alla sanità pubblica.

Perché l'India non ha un LLM di frontiera. reddit

Gli ospedali di comunità non vanno accatastati come pertinenze degli ospedali per acutiGentile Direttore, per le regole del catasto le pertinenze sono beni accessori all’immobile principale, che servono e abbelliscono in modo durevole, come garage o cantine. Bene, ci sono validi ... quotidianosanita.it

Fp Cgil Lombardia: No all’esternalizzazione di attività core anche per il privato accreditatoIl caso dell’Irccs San Raffaele di Milano, ospedale privato accreditato, non è un episodio isolato. Se emergono criticità proprio in quel segmento della rete sanitaria a cui la Regione affida ... quotidianosanita.it