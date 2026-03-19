Negli ospedali dell’Asst di Crema dimissioni per 156 camici bianchi | il 70% ha lasciato spontaneamente

Negli ospedali dell’Asst di Crema nel 2025, 156 medici e operatori sanitari hanno lasciato il lavoro, con circa il 70% di loro che ha presentato dimissioni spontanee. La maggior parte delle uscite è stata volontaria, mentre altre sono state determinate da motivi diversi. La situazione riguarda sia medici che altri professionisti sanitari impiegati nelle strutture.

Crema (Cremona) – All’ Asst di Crema le dimissioni volontarie rappresentano la parte più consistente delle uscite di personale nel 2025. Su 156 cessazioni complessive, 109 sono state infatti legate a decisioni autonome dei lavoratori. Nei due ospedali di Crema e Rivolta d’Adda, hanno lasciato 37 infermieri e 26 medici, oltre ad altre figure sanitarie. Il dato pesa per circa il 70% delle uscite totali e segnala un ricambio interno significativo. I dati. Nel complesso le assunzioni registrate l’anno scorso sono state 164 a fronte delle 156 cessazioni, con un saldo finale di +8. Un dato formalmente positivo che però si inserisce in un contesto di forte turnover. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Negli ospedali dell’Asst di Crema dimissioni per 156 camici bianchi: il 70% ha lasciato spontaneamente Articoli correlati Mancano medici negli ospedali, pensione a 72 anni per i camici bianchiIl 2026 si apre con un doppio fronte caldo per la sanità pubblica italiana: da un lato il ritorno al centro del dibattito politico della... Asst Melegnano Martesana, l’allarme: "Mancano camici bianchi e infermieri""Carenze di organico nell’Asst Melegnano Martesana: all’appello mancano 156 infermieri e 60 medici. Altri aggiornamenti su Negli ospedali dell'Asst di Crema... Temi più discussi: Concorso ASST Crema Infermieri 2026: 10 posti a tempo indeterminato; ASST Crema lancia iniziative per la sicurezza degli operatori sanitari contro la violenza; Violenza operatori, 'nessun evento sentinella'; Cybersicurezza, imprese più consapevoli ma ancora esposte ai rischi. Asst Crema. Gallera: Esempio virtuoso di integrazione ospedale territorioPer l’assessore, il merito degli ottimi risultati raggiunti è anche da attribuire alla grande capacità manageriale del direttore Luigi Ablondi, che ha saputo utilizzare al meglio le risorse. quotidianosanita.it ASST Crema Glaucoma, il 'ladro silenzioso della vista'Crema, 10 marzo 2026 – Il glaucoma è una delle principali cause di cecità irreversibile nel mondo e continua a essere una patologia spesso sottovalutata. In occasione della Settimana Mondiale del Glau ... welfarenetwork.it Asst Crema: concorso per 10 posti da infermiere: L’Asst Crema ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 10 posti da infermiere a tempo indeterminato. Per candidarsi c’è tempo fino al 13 aprile 2026. Requisiti specifici Per - facebook.com facebook