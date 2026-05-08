Futuro degli Ospedali di Comunità | A rischio i diritti dei pazienti

Da ilgiorno.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre un dibattito sulla gestione degli Ospedali di Comunità di Vaprio e Rozzano, dopo che è stata annunciata l’intenzione di affidarne la gestione a enti esterni. La decisione ha suscitato reazioni tra operatori sanitari e rappresentanti dei cittadini, che contestano l’esternalizzazione e chiedono chiarimenti sulla tutela dei diritti dei pazienti. La vicenda si inserisce in un confronto più ampio sulle modalità di organizzazione dei servizi sanitari territoriali.

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È scontro aperto sulla decisione di esternalizzare la gestione degli Ospedali di Comunità di Vaprio e Rozzano. Il Tavolo Melegnano Martesana in Salute, nato in casa centrosinistra a ottobre, alza la voce contro il bando promosso da Asst Melegnano Martesana e avallato dalla Regione, che prevede l’affidamento "dei servizi clinico-assistenziali per un valore complessivo superiore ai 67 milioni di euro per otto anni". Una scelta che, secondo le realtà firmatarie, rappresenta "un passo grave verso la progressiva privatizzazione del servizio sanitario pubblico", con il rischio di ridisegnare in modo strutturale l’assetto dell’assistenza territoriale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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