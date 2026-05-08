Futuro degli Ospedali di Comunità | A rischio i diritti dei pazienti

Si apre un dibattito sulla gestione degli Ospedali di Comunità di Vaprio e Rozzano, dopo che è stata annunciata l’intenzione di affidarne la gestione a enti esterni. La decisione ha suscitato reazioni tra operatori sanitari e rappresentanti dei cittadini, che contestano l’esternalizzazione e chiedono chiarimenti sulla tutela dei diritti dei pazienti. La vicenda si inserisce in un confronto più ampio sulle modalità di organizzazione dei servizi sanitari territoriali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È scontro aperto sulla decisione di esternalizzare la gestione degli Ospedali di Comunità di Vaprio e Rozzano. Il Tavolo Melegnano Martesana in Salute, nato in casa centrosinistra a ottobre, alza la voce contro il bando promosso da Asst Melegnano Martesana e avallato dalla Regione, che prevede l’affidamento "dei servizi clinico-assistenziali per un valore complessivo superiore ai 67 milioni di euro per otto anni". Una scelta che, secondo le realtà firmatarie, rappresenta "un passo grave verso la progressiva privatizzazione del servizio sanitario pubblico", con il rischio di ridisegnare in modo strutturale l’assetto dell’assistenza territoriale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Futuro degli Ospedali di Comunità: "A rischio i diritti dei pazienti" Full:A medical genius falls for the CEO while uncovering the truth.#drama Notizie correlate Oltre 300 uova per i piccoli pazienti dei reparti di pediatria degli ospedali del VenetoL'iniziativa, concretizzatasi venerdì, è stata portata avanti dall'associazione professionale a carattere sindacale dell'Arma Oltre 300 uova di... Buenos Aires: rischio paralisi per 700mila pazienti negli ospedali? Cosa scoprirai Come faranno gli ospedali a coprire i costi senza fondi operativi? Perché il governo Milei nega l'invio dei fondi alle cliniche? Chi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Futuro degli Ospedali di Comunità: A rischio i diritti dei pazienti; La sanità del futuro: 11 nuovi ospedali in Piemonte e 91 case di comunità. Investiamo 5 miliardi; Sanità ligure, protesta davanti alla Regione contro la riforma: sindacati in presidio; Nichelino, a luglio il taglio del nastro del nuovo ospedale di comunità. Futuro degli Ospedali di Comunità: A rischio i diritti dei pazientiTavolo Melegnano Martesana in Salute sui nosocomi di Vaprio e Rozzano: no alla privatizzazione, sì al confronto . ilgiorno.it Ospedale di comunità: Quei lavori dimezzatiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it CASE E OSPEDALI DI COMUNITÀ, PAGLIARO (FDI): ANCHE NELL’ULTIMA TAPPA DI OGGI SITUAZIONE CRITICA IN METÀ DEI CANTIERI “Si è chiuso oggi a Lecce il nostro giro di ispezioni ai cantieri di case e ospedali di comunità e centrali operative territ facebook