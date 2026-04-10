Marcello Veneziani a Galatone presenta C’era una volta il Sud
Domenica 12 aprile alle ore 17, si terrà a Galatone la presentazione del libro di Marcello Veneziani intitolato “C’era una volta il Sud – Racconti e ricordi illustrati nel Meridione di un tempo”. L’autore discuterà del volume, che raccoglie narrazioni e immagini legate alla storia e alla cultura del Meridione, offrendo uno sguardo sui ricordi e sulle vicende del passato. L’evento si svolgerà in un locale della città.
GALATONE - Marcello Veneziani a Galatone presentare il suo ultimo libro “C’era una volta il Sud – Racconti e ricordi illustrati nel Meridione di un tempo”: appuntamento domenica 12 aprile, alle ore 17.30, presso la chiesa di San Sebastiano, in piazza Costadura.Lo scrittore interloquirà durante la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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