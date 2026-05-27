niente stop a vendite e affitti

La direttiva europea sulle case green non prevede stop alle vendite e affitti. Proprietari e operatori immobiliari sono preoccupati per le sanzioni future se non si adeguano agli standard energetici imposti dall’Unione Europea. La normativa resta ancora poco chiara, alimentando incertezze nel settore. Non sono state annunciate misure immediate o restrizioni pratiche. La questione delle possibili penalizzazioni rimane al centro del dibattito tra gli attori coinvolti.

La direttiva europea sulle case green continua a generare dubbi e timori tra proprietari e operatori immobiliari, soprattutto sul fronte delle possibili sanzioni per chi non si adeguerà agli standard energetici richiesti dall’Unione Europea. In realtà, il testo approvato a Bruxelles non introduce alcun divieto automatico di vendita o affitto per gli immobili meno efficienti, né impone direttamente multe ai cittadini: saranno i singoli Stati membri a decidere come recepire le norme e quali eventuali strumenti utilizzare per favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio. Il principio fissato dalla direttiva è chiaro: entro il 2050 gli edifici dovranno raggiungere prestazioni energetiche molto elevate e un livello di emissioni vicino allo zero, riducendo consumi energetici e dipendenza dai combustibili fossili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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