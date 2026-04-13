Case a Genova il paradosso | vendite più lente d' Italia ma gli affitti corrono più che a Milano

A Genova, il mercato immobiliare presenta una situazione sorprendente: le vendite di case richiedono più tempo rispetto ad altre città italiane, ma gli affitti sono più elevati rispetto a molte altre aree, inclusa Milano. Mentre le transazioni immobiliari si prolungano, i canoni di locazione continuano a salire, creando un contrasto tra domanda e offerta nel settore. Questa dinamica evidenzia due tendenze contrapposte che interessano il mercato locale.

Il mercato immobiliare genovese si muove su due binari opposti: la città registra i tempi di vendita più lunghi d’Italia, ma guida la crescita nazionale dei canoni di locazione. Mentre i proprietari devono attendere mesi per cedere un immobile, il mercato degli affitti accelera drasticamente.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Affitti brevi, la rivincita dei centri minori: rendono più delle grandi città, meno incassi ma margini più solidi nell’Italia che non fa tendenzaC’è un’Italia che non finisce nelle cartoline patinate delle capitali del turismo, eppure macina rendimenti che le metropoli si sognano.

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