Case in Italia | boom del +6,5% nelle vendite e affitti in volo

Nel 2025 il mercato immobiliare italiano ha registrato un aumento del 6,5% nelle vendite e negli affitti. Le compravendite residenziali hanno raggiunto circa 767.000 unità, segnando un incremento rispetto all’anno precedente. Questi dati riflettono una fase di ripresa nel settore, con un aumento della domanda di immobili residenziali in diverse città italiane.

Il mercato immobiliare italiano ha vissuto una stagione di rinnovata vitalità nel 2025, con le compravendite residenziali che sono cresciute del 6,5% rispetto all’anno precedente, attestandosi su un volume di circa 767.000 transazioni. Questo dinamismo si è accompagnato a un aumento dei valori medi degli immobili del 2,2%, alimentato da una politica monetaria della BCE più favorevole e da una riduzione dell’inflazione che ha facilitato l’accesso al credito, portando i mutui per la prima casa a salire del 10% grazie anche al supporto del Fondo di Garanzia Consap. La geografia del valore e le nuove abitudini dell’abitare. L’andamento dei prezzi non è stato uniforme sul territorio nazionale, evidenziando come le grandi aree urbane continuino a dettare il ritmo del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

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