Il consiglio comunale ha approvato la gratuità dei parcheggi coperti nelle ore serali, mentre ha respinto l’emendamento che prevedeva l’eliminazione delle strisce blu nell’area del pronto soccorso. La decisione riguarda le zone vicino all’ospedale, dove si continueranno a pagare i parcheggi per accedere all’area di emergenza. La misura sulla gratuità si applica esclusivamente nelle ore serali, lasciando invariata la tariffa diurna.

SPOLETO - Gratis il divertimento, a pagamento la salute. Il consiglio comunale dà il via libera per la gratuità dei parcheggi coperti nelle ore serali, ma boccia l’emendamento per eliminare le strisce blu dalla zona del pronto soccorso. A segnalarlo sono gli esponenti di opposizione Alessandra Dottarelli e Gianmarco Profili (Alleanza Civica). È stata approvata la mozione sul ripristino della gratuità dei parcheggi in struttura nelle ore serali, riconoscendo finalmente l’importanza di sostenere il centro storico, le attività economiche e la vivibilità della città. "La maggioranza – spiegano i due consiglieri – ha scelto però di respingere gli... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Niente sosta gratuita vicino all’ospedale"

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