Sosta sulle strisce e vicino a scivolo per disabili la denuncia

Un residente ha segnalato un'auto parcheggiata sulle strisce pedonali e vicino a uno scivolo destinato ai disabili. La denuncia è stata inviata alla nostra redazione tramite una comunicazione di un cittadino. L'episodio si è verificato in una zona frequentata da pedoni e persone con disabilità. Nessuna altra informazione sulle eventuali conseguenze o interventi delle autorità è stata resa nota.

Sosta sulle strisce pedonali e in prossimità di uno scivolo per disabili. La segnalazione arriva alla nostra redazione da un cittadino. Siamo in via Paolo de Granita. “Inciviltà assoluta - è il commento del nostro lettore - per un veicolo in sosta selvaggia dinanzi a uno scivolo per portatori di handicap e sulle strisce pedonali. Non è la prima volta. Irrispettosi verso i disabili”. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. "Questo parcheggio è un capolavoro di m.": stampa e lascia un biglietto su una vettura in sosta, il caso sui social . 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Sosta sulle strisce e vicino a scivolo per disabili, la denuncia Articoli correlati Leggi anche: Meno parchimetri, più sensori hi-tech: così cambia la sosta sulle strisce blu a Roma Leggi anche: Per shopping e commissioni veloci. Mini sosta gratuita sulle strisce blu Aggiornamenti e notizie su Sosta sulle strisce e vicino a scivolo... Temi più discussi: Pieve di Soligo, la sosta sulle strisce blu si paga con l'App Telepass; Sosta selvaggia, raffica di multe a Roma: +19%. Ecco i quartieri più colpiti.; Roma, 25mila multe in più nei primi due mesi. Dalle auto in doppia fila ai divieti di sosta: le sanzioni; A Milano arrivano le nuove 500 elettriche a noleggio (senza tessere). Strisce blu Venezia: mappa, orari 2026 e tariffeScopri come sono regolamentate le strisce blu a Venezia: mappa, orari e tariffe della sosta a pagamento a Mestre, al Lido di Venezia, a Marghera e in altre zone ... sicurauto.it Strisce blu in centro, rivoluzione continua: tocca a via Nava, via Sirtori e via Torri TarelliTre nuove ordinanze segnano il prossimo step della rivoluzione della sosta a Lecco. Sul lungolario Isonzo, intanto, compaiono le prime piazzole per le moto: il riassetto del centro città prosegue in p ... leccotoday.it Extra Tv. . FROSINONE: GIOVEDI LA RIPRESA, DOPO LA SOSTA IL PADOVA - facebook.com facebook Le ultime sul Cholito, che seguirà un programma personalizzato durante questa sosta L'obiettivo è recuperarlo al 100% x.com