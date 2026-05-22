Piazza del Municipio a nuovo C’è l’ok alla sosta gratuita
La piazza del Municipio ha subito una riqualificazione che ha portato all’introduzione di posti auto gratuiti, con limiti di tempo per la sosta. Sono stati anche creati spazi liberi di fronte al loggiato rinascimentale, per mettere in risalto l’architettura della zona. La modifica riguarda principalmente la disposizione degli stalli e l’area di parcheggio adiacente, senza interventi strutturali o modifiche sostanziali alla pavimentazione. L’obiettivo è migliorare la fruibilità pubblica e valorizzare il patrimonio storico.
di Laura Lucente La storica piazza cambia volto: stalli gratuiti con sosta a tempo limitato e un’area libera davanti al loggiato rinascimentale per valorizzarne l’architettura. La piazza tra le più rappresentative della città del Cassero cambia veste. L’amministrazione comunale ha disposto il restyling di Piazza del Municipio, introducendo la sosta gratuita con disco orario al posto del parcheggio a pagamento e, soprattutto, liberando uno spazio tra le Logge Vasariane e gli stalli per restituire respiro e visibilità all’elegante loggiato rinascimentale che incornicia, attraverso i suoi fornici, il panorama della Valle di Chio. Il disco orario sarà attivo tutti i giorni feriali dalle 8 alle 20, con un tempo massimo di sosta di 30 minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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