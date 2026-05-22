Piazza del Municipio a nuovo C’è l’ok alla sosta gratuita

La piazza del Municipio ha subito una riqualificazione che ha portato all’introduzione di posti auto gratuiti, con limiti di tempo per la sosta. Sono stati anche creati spazi liberi di fronte al loggiato rinascimentale, per mettere in risalto l’architettura della zona. La modifica riguarda principalmente la disposizione degli stalli e l’area di parcheggio adiacente, senza interventi strutturali o modifiche sostanziali alla pavimentazione. L’obiettivo è migliorare la fruibilità pubblica e valorizzare il patrimonio storico.

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