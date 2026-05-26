Un hotel di Corvara nega l'acqua del rubinetto a una cliente e la Cassazione gli dà ragione | negati 2.700 euro

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cassazione ha confermato che un hotel di Corvara non è obbligato a fornire acqua del rubinetto ai clienti che ne chiedono. L'hotel, un cinque stelle, aveva negato l’acqua e la corte superiore ha stabilito che non ci sono obblighi legali in tal senso. La decisione si riferisce a una richiesta di risarcimento di 2.700 euro da parte di una cliente che aveva chiesto acqua del rubinetto.

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La Cassazione dà ragione a un hotel 5 stelle di Corvara in Trentino Alto Adige: nessun obbligo di servire acqua del rubinetto ai clienti che ne fanno richiesta. Negato il risarcimento da 2.700€ chiesto da una turista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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