In un hotel di lusso in Alto Adige, gli ospiti non trovano acqua del rubinetto, ma solo bottiglie da sette euro ciascuna. La Cassazione ha respinto il ricorso di una donna che aveva intentato causa contro la struttura, confermando che non esiste un obbligo legale a fornire acqua di rubinetto agli ospiti. La decisione si basa sulla mancanza di norme che impongano tale servizio in hotel di questa categoria.

L'episodio risale al 2020 quando, tra Natale e Capodanno, la signora aveva speso quasi seimila euro (5.712, per la precisione) per il suo soggiorno in montagna, e non voleva aggiungere a quella cifra anche i sette euro richiesti dall'hotel per una bottiglia d'acqua da 0.75 cl durante ogni pasto. Eppure, aveva dovuto farlo, cosa che - sostenevano i suoi legali - gli aveva creato uno stress emotivo, oltre che un danno economico, tanto da spingerla a chiedere all'albergo un risarcimento di 2.763 euro. Se anche fosse vero che l'albergatore non ha l'obbligo di somministrare ai suoi clienti l'acqua del rubinetto, sostenevano i difensori della donna, la mancata somministrazione è però da considerarsi un disservizio a tutti gli effetti, soprattutto per un albergo di livello, e come tale deve essere risarcito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nell'hotel di lusso in Alto Adige niente acqua del rubinetto ma solo bottiglie da sette euro l'una: la Cassazione dà ragione alla struttura, «Non c'è nessun obbligo»

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