Il nuovo calendario scolastico a Bologna prevede l'apertura di nidi e materne comunali il martedì e il giovedì. La data di inizio delle attività per queste strutture non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma si sa che il primo giorno sarà uno di questi due giorni. La scelta mira a facilitare la pianificazione delle famiglie. Non sono ancora stati annunciati dettagli sulle modalità di avvio o eventuali turni di apertura.

Bologna, 27 maggio 2026 – Primo giorno di scuola per nidi e materne comunali? Di martedì e giovedì per la gioia dell’organizzazione famigliare. I nidi apriranno, infatti, martedì 8 settembre, le materne giovedì 3 settembre. A fissare le date del calendario scolastico 20262027 per i suoi nidi, e le sue materne e per gli altri servizi educativi comunali che accolgono bambini da 0 a 6 anni, è l’assessorato alla Scuola, guidato da Daniele Ara. Nidi. Per tutti gli asili comunali, per il Polo per l'infanzia Pezzoli, il “Piccolo gruppo che cresce Roselle”, e per il “Piccolo gruppo che cresce AlpiBaroncini”: le porte si apriranno martedì 8 settembre, mentre si chiuderanno mercoledì 21 luglio 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nidi e materne a Bologna, quando aprono? Il nuovo calendario scolastico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: C'è già il calendario per il nuovo anno scolastico: ecco quando si rienterà in classe dopo le vacanze estive

Nidi d'infanzia comunali a Bari, il nuovo regolamento: due novità per il prossimo anno scolasticoLa Giunta comunale di Bari ha approvato un nuovo regolamento che riguarderà i nidi d'infanzia comunali a partire dal prossimo anno scolastico.

Temi più discussi: Perché nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma non si trovano supplenti; Carla Maria Nironi e il Reggio Emilia Approach: Loris Malaguzzi mi chiamava fulmine di guerra. Sbobinavo le parole dei bambini dai nastri registrati a scuola. La legge sugli asili nido arrivò grazie a Sandro Pertini; Scuole, estate di cantieri: diciotto interventi e nuovi nidi in arrivo; La maestra Laura della primaria di Ponte Chiasso: Bimbi in lacrime.

Come mai c'è così tanta differenza tra la disponibilità dei nidi e quella delle materne/elementari? reddit

TRAGUARDO RAGGIUNTO: ABBIAMO SUPERATO I 900 ARTICOLI SCIENTIFICI! Oggi siamo orgogliosi di annunciarvi che la nostra Biblioteca Scientifica ha appena oltrepassato la quota di 900 studi clinici peer-reviewed. 900 pubblicazioni ufficiali che s x.com

Sciopero nidi e materne a Bologna: chi ha aderito. Giornata di protesta, ma anche di propostaMolteplici i problemi segnalati dai sindacati che vanno dalle strutture troppo calde d'estate, alle condizioni di sicurezza giudicate insufficienti, passando per la carenza di assunzioni, il ... ilrestodelcarlino.it

Nidi e materne, cari ed esauriti in Oltrepo Pavese. Tagli drastici ai servizi pedibusCovid e scuola, cambia tutto. O meglio, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, si scopre che, anche in Oltrepo Pavese, i problemi irrisolti sono tanti. Al punto che la richiesta maggiore, in ... ilgiorno.it