Nidi d' infanzia comunali a Bari il nuovo regolamento | due novità per il prossimo anno scolastico

La Giunta comunale di Bari ha approvato un nuovo regolamento che riguarderà i nidi d'infanzia comunali a partire dal prossimo anno scolastico. Tra le modifiche principali ci sono un ampliamento dei requisiti necessari per l'iscrizione e una maggiore chiarezza sulle condizioni di salute dei bambini, in particolare per quanto riguarda le situazioni che rendono incompatibile la frequenza nei giorni di malattia.

Un ampliamento dei requisiti d'iscrizione e anche maggiore chiarezza sulle condizioni di salute dei bimbi per situazioni che ne rendono incompatibile la frequenza nei giorni di malattia: sono le due novità principali, introdotte dalla Giunta comunale di Bari, sui criteri organizzativi per i nidi.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Nidi d'infanzia, aperte le iscrizioni per il prossimo annoDopo una prima fase di raccolta delle domande, saranno comunicati i numeri dettagliati dei posti disponibili per ciascuna struttura Dal primo... Cortona, due appuntamenti per conoscere da vicino i nidi d’infanzia comunaliPubblicato il programma degli «Open Day» dei nidi d’infanzia del Comune di Cortona per l’anno educativo 2026–2027, un’occasione dedicata alle... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Iscrizioni ai nidi d'infanzia comunali e convenzionati; Notizie - Nidi d’infanzia comunali - Domanda di riconferma per l’Anno Educativo 2026/2027 rivolta ai minori già iscritti; Nidi d’infanzia, fino al 30 aprile le iscrizioni; Nidi d’infanzia di Mirandola: aperte le iscrizioni per il 2026/2027. Giunta approva i criteri organizzativi dei nidi d’infanzia comunali per l’anno 2026/2027: a giorni il bando per le iscrizioniGiunta approva i criteri organizzativi dei nidi d'infanzia comunali per l'anno 2026/2027: a giorni il bando per le iscrizioni ... ilikepuglia.it Nidi d’infanzia comunali e convenzionati: iscrizioni al via a Reggio Emilia dal 20 aprileÈ tempo di iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali e convenzionati del Comune di Reggio Emilia. Dal 20 aprile e fino al 3 giugno 2026 possono presentare la domanda le famiglie, residenti nel comune di ... nextstopreggio.it Nidi di sfoglia con uovo filante: un antipasto irresistibile! Tempo totale: 35 minuti Tempo di preparazione: 15 minuti, Tempo di cottura: 20 minuti Ingredienti per 6 porzioni: 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare 6 uova medie 60 g di parmigiano grattugiato 1 cu - facebook.com facebook