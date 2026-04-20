C' è già il calendario per il nuovo anno scolastico | ecco quando si rienterà in classe dopo le vacanze estive

Il calendario per il prossimo anno scolastico in Sicilia è stato pubblicato. Le lezioni inizieranno il 15 settembre 2026 e si concluderanno il 10 giugno 2027. La scuola rimarrà chiusa durante le vacanze estive, che si estenderanno per circa nove mesi, come di consueto. La data di inizio e fine delle lezioni è stata comunicata ufficialmente dalle autorità regionali.

Il nuovo anno scolastico in Sicilia avrà inizio martedì 15 settembre 2026 e terminerà giovedì 10 giugno 2027. Lo prevede il decreto firmato dall'assessore regionale all'Istruzione, Mimmo Turano, che regolamenta le attività didattiche per tutte le scuole dell'Isola. Saranno complessivamente 206 i.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

La Santanchè vuole RIVOLUZIONARE il CALENDARIO SCOLASTICO: Cosa succederà alle VACANZE estive

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