Nicola Piovani ha tenuto un concerto all’Auditorium di Foligno, intitolato “Note a Margine”. La serata ha visto l’artista esibirsi con musica, accompagnato da immagini proiettate sullo sfondo. Piovani ha interpretato alcune composizioni, creando un intreccio tra suoni e immagini. L’evento ha attirato un pubblico numeroso, che ha seguito con attenzione la performance. La serata si è conclusa senza incidenti o interruzioni.

Serata d’eccezione a Foligno per uno dei momneti più attesi del cartellone degli Amici della Musica. Sabato alle 21 i riflettori saranno tutti per Nicola Piovani (nella foto), musicista e compositore di leggendarie colonne sonore, premiato con l’Oscar per ’La vita è bella’: il maestro, che ha appena compiuto 80 anni, salirà sul palco dell’Auditorium San Domenico per il concerto-spettacolo “Note a Margine”, un racconto musicale da lui ideato e narrato intrecciando alle parole la musica di quattro strumenti mentre sullo sfondo scorreranno i fotogrammi di celebri film di cui ha scritto le colonne sonore e gli inconfondibili disegni di Milo Manara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nicola Piovani si racconta all’Auditorium di Foligno . Musica, emozioni e immagini con “Note a Margine”

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