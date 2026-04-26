Gli Amici della Musica di Foligno celebrano Mogol Intervista-concerto all’Auditorium San Domenico

Gli Amici della Musica di Foligno organizzano un evento per celebrare i 90 anni di Giulio Rapetti, conosciuto come Mogol, e i suoi 60 anni di attività nel panorama musicale internazionale. L’appuntamento si svolgerà oggi alle 17 presso l’Auditorium San Domenico e prevede un’intervista-concerto intitolata “Con Mogol”. L’iniziativa mira a ricordare la carriera e le opere del compositore e paroliere.

Gli Amici della Musica di Foligno festeggiano i 90 anni di Giulio Rapetti Mogol (nella foto), da 60 anni indiscusso protagonista della scena pop internazionale, con l’intervista-concerto “Con Mogol“, in programma oggi alle 17 all’Auditorium San Domenico. Autore di brani amatissimi, celeberrimi, con 523 milioni di dischi venduti, terzo al mondo dopo i Beatles ed Elvis, l’autore ha raccontato la sua vita consacrata alla musica nel libro “Mogol senza paura. La mia vita” (Salani Editore), un’autobiografia a cuore aperto che sarà al centro dell’evento di parole e musica: a dialogare con Rapetti Mogol, e percorrere con l’autore incontri memorabili...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli Amici della Musica di Foligno celebrano Mogol. Intervista-concerto all’Auditorium San Domenico Notizie correlate Firenze, il Quartetto Prometeo in concerto per gli Amici della MusicaFirenze, 10 aprile 2026 – Sabato 11 aprile alle 16, al Teatro Niccolini, il Quartetto Prometeo sarà protagonista della Stagione degli Amici della... Bresh in concerto all'Auditorium Parco della MusicaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Dopo i già... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Kremer – Dirvanauskait? – Osokins per Amici della Musica; 69a stagione concertistica Amici della musica di Padova, al Pollini il Quartetto Van Kuijk il 21 aprile 2026; Amici della musica, Marianna Amato è la nuova direttrice artistica; Gli Amici della Musica di Foligno celebrano Mogol. Intervista-concerto all’Auditorium San Domenico. Gli Amici della Musica di Foligno celebrano Mogol. Intervista-concerto all’Auditorium San DomenicoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it 69a stagione concertistica Amici della musica di Padova, al Pollini il Quartetto Van KuijkIl concerto del Quartetto Van Kuijk chiude la 69a Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Padovamartedì 21 aprile 2026, alle ore 20.15, all’Auditorium Pollini di Padova. E’ un concerto di c ... padovaoggi.it Ringraziando gli amici della Puglia e della Libreria San Paolo Bari per il bellissimo incontro di Altamura (BA), stasera vi aspettiamo a Cagliari: ancora miele, ancora cipolle, ancora la magia della Scrittura Sacra ad accendere il fuoco. Buona giornata! #sullastra - facebook.com facebook