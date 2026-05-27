Nico Paz sembra aver preso una decisione riguardo al suo futuro. Dopo le trattative con il Real Madrid e il Como, l’ipotesi Inter si allontana, poiché l’argentino appare deciso a seguire altre piste. L’attenzione si sposta su altre destinazioni, e le trattative con il club spagnolo e quello italiano sembrano essere in fase avanzata, mentre l’opzione nerazzurra perde quota.

di Stefano Cori Nico Paz all’Inter è un sogno che non sembra destinato a diventare realtà gli ultimi aggiornamenti sull’argentino. Il Como sta spingendo per trattenere Nico Paz per un’altra stagione: Cesc Fabregas, i compagni, ma anche gli stessi tifosi (come accaduto durante la parata per i festeggiamenti del quarto posto) stanno provando a spingere per la permanenza del numero 10. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira su X, i colloqui stanno procedendo bene con il Real Madrid, società titolare del fantasista. Tocca a Josè Mourinho, nuovo allenatore dei blancos, l’ultima parola sulla questione. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Il giocatore argentino ha dato la sua disponibilità a restare, per lui fare un’altra stagione a Como prima di fare il salto nel grandissimo calcio può essere utile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nico Paz tra Real Madrid e Como, l’ipotesi Inter va a scemare: l’argentino sembra avere le idee chiare

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NICO PAZ LE DIJO NOAL REAL MADRID

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