Il Real Madrid ha deciso di trattenere Nico Paz, impedendo un trasferimento all’Inter. La squadra spagnola sembra aver bloccato il passaggio dell’attaccante argentino alla società milanese. Paz potrebbe rimanere in prestito in una squadra di prima fascia in Champions League, ma il trasferimento all’Inter appare sempre più difficile. La trattativa tra le parti si è complicata, e ora il calciatore potrebbe restare in Spagna. Nessun dettaglio su eventuali alternative o accordi definitivi.

Il possibile trasferimento di Nico Paz all’ Inter in vista della prossima sessione estiva di calciomercato appare sempre più complicato, con i nerazzurri che rischiano di rimanere tagliati fuori dalla corsa al talento argentino. Come rivelato in un approfondimento pubblicato da Tuttosport, il giovane trequartista classe 2004 è considerato un elemento centrale per i piani futuri del Real Madrid, club proprietario del cartellino che non ha alcuna intenzione di perdere il controllo sul giocatore attraverso una cessione a titolo definitivo. La dirigenza delle Merengues sta infatti valutando l’opportunità di lasciarlo per un’altra stagione in prestito al Como, una soluzione strategica studiata a Madrid per consentire al ragazzo di accumulare ulteriore minutaggio e maturità internazionale all’interno del calcio italiano. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Il Real Madrid blinda Nico Paz e allontana l’Inter: l’argentino verso la permanenza a Como in versione Champions

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IL REAL MADRID BLINDA NICO PAZ: RIFIUTATE TUTTE LE OFFERTE

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