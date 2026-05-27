Neymar quanti sorrisi per il suo arrivo in Nazionale E Ancelotti lo accoglie così

Notizia in breve

Neymar è arrivato in nazionale tra sorrisi e abbracci, mentre lo staff e i giocatori si sono ritrovati a Granja Comary, il centro federale a Rio de Janeiro, per il ritiro in vista del prossimo Mondiale. Ancelotti ha accolto il calciatore con una stretta di mano e qualche parola. La squadra si è riunita nel pomeriggio, iniziando le sessioni di allenamento e le prime discussioni sulla preparazione. La presenza di Neymar ha suscitato entusiasmo tra i compagni.