Neymar quanti sorrisi per il suo arrivo in Nazionale E Ancelotti lo accoglie così
Neymar è arrivato in nazionale tra sorrisi e abbracci, mentre lo staff e i giocatori si sono ritrovati a Granja Comary, il centro federale a Rio de Janeiro, per il ritiro in vista del prossimo Mondiale. Ancelotti ha accolto il calciatore con una stretta di mano e qualche parola. La squadra si è riunita nel pomeriggio, iniziando le sessioni di allenamento e le prime discussioni sulla preparazione. La presenza di Neymar ha suscitato entusiasmo tra i compagni.
Sorrisi, abbracci e prime chiacchiere per la nazionale brasiliana, con giocatori e staff che si sono ritrovati a Granja Comary, il centro federale a Rio de Janiero, per iniziare il ritiro verso il prossimo Mondiale. Tra i più acclamati c'era ovviamente Neymar, accolto così da Carlo Ancelotti.?(Credits: @CBFFutebol). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
NEYMAR, il PRINCIPE MAI DIVENTATO RE || PARTE II
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