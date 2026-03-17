Neymar ha reagito in modo deciso alla mancata convocazione del ct Ancelotti con la nazionale brasiliana. L’attaccante, attualmente in forza al Santos, ha espresso pubblicamente il suo stato d’animo dopo aver appreso di non essere stato chiamato per le prossime partite. La situazione si fa sempre più complicata in vista del prossimo Mondiale, con tensioni che aumentano all’interno del team verdeoro.

Calciomercato Juventus: Koné e Goretzka (a zero) i nomi a centrocampo. Ma per l’attacco il ‘colpo’ è già in casa. Dentro alle mosse dei bianconeri Inter tra campo e mercato: chi arriva e chi parte in estate! Novità dagli infortunati Calhanoglu, Bastoni e Lautaro. Ultimissime Sabelli Genoa, ci siamo per il rinnovo! I dettagli dell’intesa già trovata Mercato Milan, Leao verso l’addio in estate? Tare ha già individuato un profilo per sostituirlo! Milan, Ordine punta il dito contro quella scelta di Allegri: «La riconoscenza può condurre a qualche errore di valutazione!». A cosa si è riferito Calciomercato Juventus: Koné e Goretzka (a zero) i nomi a centrocampo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Neymar, spunta il retroscena: ha reagito così alla mancata convocazione del ct Ancelotti col Brasile. Cosa è successo!

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