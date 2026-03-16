VIDEO Neymar andrà al Mondiale? Ancelotti non lo convoca poi risponde così

Il ct del Brasile, Carlo Ancelotti, ha annunciato che Neymar non sarà presente nelle prossime amichevoli, escludendolo dalla lista dei convocati. La decisione ha generato molte domande sulla possibilità di rivedere la stella del Santos in campo durante il Mondiale. Ancelotti ha parlato pubblicamente della questione, senza indicare ulteriori dettagli o motivazioni.