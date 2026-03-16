VIDEO Neymar andrà al Mondiale? Ancelotti non lo convoca poi risponde così
Il ct del Brasile, Carlo Ancelotti, ha annunciato che Neymar non sarà presente nelle prossime amichevoli, escludendolo dalla lista dei convocati. La decisione ha generato molte domande sulla possibilità di rivedere la stella del Santos in campo durante il Mondiale. Ancelotti ha parlato pubblicamente della questione, senza indicare ulteriori dettagli o motivazioni.
Il ct del Brasile, Carlo Ancelotti, ha commentato l’assenza di Neymar dalla lista dei convocati per le prossime amichevoli e ha detto la sua sulla possibilità di rivedere la stella del Santos con la maglia della Seleçao al Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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