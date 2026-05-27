News in Aritmologia | a Salerno il convegno dedicato alle aritmie cardiache

Da salernotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si terrà il 29 e il 30 maggio al Novotel di Salerno il convegno "News in Aritmologia", dedicato alle novità scientifiche e tecnologiche nella diagnosi e nel trattamento delle aritmie cardiache. La direzione scientifica è affidata al dottor Fabio Franculli, responsabile dell'Unità Operativa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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