News in Aritmologia | a Salerno il convegno dedicato alle aritmie cardiache

Si terrà il 29 e il 30 maggio al Novotel di Salerno il convegno "News in Aritmologia", dedicato alle novità scientifiche e tecnologiche nella diagnosi e nel trattamento delle aritmie cardiache. La direzione scientifica è affidata al dottor Fabio Franculli, responsabile dell'Unità Operativa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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