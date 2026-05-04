Dalle patologie cardiache alle infezioni resistenti | si parla di nanomedicina alla Fabbrica delle Candele

Alla Fabbrica delle Candele si è tenuto un convegno dedicato alla nanomedicina, dove si è discusso delle patologie cardiache e delle infezioni resistenti agli antibiotici. L'incontro ha approfondito il problema dell'antibiotico-resistenza, un fenomeno in crescita che riduce l'efficacia delle terapie tradizionali contro i batteri. Sono stati presentati studi e tecnologie innovative rivolte a migliorare il trattamento di queste condizioni.

L'antibiotico-resistenza rappresenta oggi una delle sfide più urgenti e complesse della medicina moderna: i batteri, evolvendosi, diventano sempre più capaci di difendersi dai farmaci convenzionali, rendendo inefficaci molte terapie del passato. In questo scenario, la risposta arriva.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate "Adotta un Musicista", largo agli under 16: un weekend di sinfonie alla Fabbrica delle CandeleSono venti i giovani talenti in gara per la 22esima edizione di “Adotta un Musicista”, concorso riservato a musicisti under 16 promosso... Alla Fabbrica delle Candele un dialogo tra scienza e musica sui disturbi alimentariMettere al centro la persona per superare lo stigma dei Disturbi del comportamento alimentare (Dca). Contenuti e approfondimenti Si parla di: Dalle patologie cardiache alle infezioni resistenti: si parla di nanomedicina alla Fabbrica delle Candele. Malattia delle valvole cardiache. Cuore Italia: È ora di prendersi in carico i pazientiDall’associazione di pazienti con patologie delle valvole cardiache, la chiamata alle società scientifiche per unirsi nella richiesta alle istituzioni: costruire il post emergenza lavorando insieme ... quotidianosanita.it Regione Lazio verso strategia per malattie delle valvole cardiacheCreare una rete dedicata alle malattie delle valvole cardiache, basata su un modello organizzativo integrato e coordinato tra strutture ospedaliere e territorio. È una delle proposte lanciate questa ... ansa.it