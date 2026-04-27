Recentemente è stata studiata una tecnica che utilizza la luce per trattare le aritmie cardiache. Questa metodologia si basa sulla stimolazione luminosa di una molecola sviluppata in Italia, senza causare effetti collaterali. La ricerca si concentra sul modo in cui la luce può influenzare le funzioni del cuore e aiutare a controllare le irregolarità del ritmo cardiaco. La scoperta potrebbe aprire nuove strade nel trattamento di questa condizione.

Luce alleata della salture del cuore. La stimolazione luminosa può aiutare a ‘spegnere’ le aritmie del cuore, il tutto attraverso una strategia che sfrutta una molecola frutto della creatività italiana e senza effetti collaterali. A dimostrarlo è un team di ricercatori dell’ Università degli Studi di Milano-Bicocca, coordinato da Francesco Lodola, professore di Fisiologia dell’ateneo milanese, e dalla ricercatrice Chiara Florindi. Lo studio, pubblicato su “Cell Biomaterials” e realizzato in collaborazione con l’Università di Harvard, l’Istituto Italiano di Tecnologia e il Politecnico di Milano, dimostra per la prima volta che è possibile controllare e interrompere aritmie mediante una stimolazione luminosa, senza ricorrere a modifiche genetiche delle cellule o ai farmaci antiaritmici.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Aritmie cardiache, ecco come ‘spegnerle’ con l’aiuto della luce

Notizie correlate

Aritmie cardiache e fibrillazione atriale: al Policlinico Riuniti arriva il 'Pulse Day'Secondo gli studi recenti, 1 persona su 3 nel mondo è a rischio di sviluppare un’aritmia cardiaca nel corso della propria vita.

Gianluigi Toccafondo, ecco Il dominio della luceArezzo, 18 marzo 2026 – Ci sono artisti che lavorano sulle immagini e poi ci sono artisti che dominano l’immagine.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: USA: boom di casi per la droga naturale, +6500% in 10 anni; Psichedelici, la svolta di Trump cambia la psichiatria americana. Ecco come secondo Pani; Pochi minuti di fiatone al giorno: lo studio che ribalta il rischio di 8 malattie; USA: dopo il fentanyl ecco il kratom. Boom per la pianta psicoattiva non ancora vietata.

Aritmie cardiache, ecco come ‘spegnerle’ con l’aiuto della luceLa stimolazione luminosa può aiutare a ‘spegnere’ le aritmie del cuore: a che punto è la ricerca italiana. lapresse.it

Aritmia cardiaca. Scovata negli Stati Uniti la causa geneticaRicercatori statunitensi hanno scoperto che a causare aritmie cardiache talvolta letali sono un gene e la proteina ad esso associata. Si tratta del fattore di trascrizione Tbx3 che se presente in ... quotidianosanita.it

Interpretazione dell'ECG: Un Manuale Accessibile per Padroneggiare Passo dopo Passo la Lettura dei Tracciati e Individuare le Aritmie Cardiache con Sicurezza, Semplicità e Precisione - facebook.com facebook