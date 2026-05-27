New York impazzita La vita cambia ritmo per l' impresa Knicks

I New York Knicks sono tornati alle Finals NBA dopo 27 anni. A New York, in questi giorni, la vita sembra aver cambiato ritmo, con la città che si prepara a seguire le partite della squadra. La partecipazione dei tifosi è aumentata e l’atmosfera si fa più vivace. La squadra ha raggiunto questa fase dopo aver superato le fasi precedenti dei playoff. La città si prepara a vivere un momento di grande entusiasmo sportivo.

Ventisette anni dopo, i New York Knicks sono tornati alle Finals NBA. E a New York, in questi giorni, sembra che perfino la vita abbia cambiato ritmo. Manhattan corre sempre, è nel suo DNA, ma adesso corre guardando il Madison Square Garden. I taxi gialli imbottigliati sulla Quinta suonano il clacson a più non posso. I venditori ambulanti espongono maglie e gadget come fosse Natale in anticipo e il profumo dei pretzel si mescola a quello degli hot dog e alle urla dei tifosi che da ore affollano l'ingresso. Tutto vive di rumore nella Empire City, sempre h24 ed il frastuono, stavolta, ha il suono del tifo più sfrenato. Per capire cosa significhi davvero bisogna tornare al 1999, l'ultima volta alle Finali, perse contro gli imbattibili Spurs. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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