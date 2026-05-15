Durante la gara-4 a Philadelphia, i New York Knicks guidano con 24 punti di margine a sette minuti dalla fine del terzo quarto. La partita si sta svolgendo con i Knicks che mantengono il vantaggio, senza ulteriori dettagli sul punteggio o sui singoli protagonisti. La partita si sta giocando in un momento cruciale, con i Knicks che cercano di consolidare il risultato. La situazione sul campo sembra favorire la squadra newyorchese, che si avvicina alla conclusione dell'incontro con un buon margine.

Con sette minuti sul cronometro del terzo quarto di gara-4, i New York Knicks sono in vantaggio di 24 punti a Philadelphia. Jalen Brunson porta palla in attacco e con un crossover degno del miglior Iverson si libera del marcatore e penetra fino al ferro, dove segna appoggiandosi al tabellone dopo essersi avvitato in salto attorno al corpo gigante e proteso di Embiid. Il centro dei 76ers rimette subito in gioco il pallone verso il suo playmaker Maxey, ma a intercettare il passaggio c’è Deuce McBride, il cui tocco aggiusta il pallone per Bridges, che con un gesto immediato lo passa nell'angolo destro. Lì si era fiondato Brunson, non appena aveva notato che il tocco di McBride aveva restituito il possesso alla sua squadra. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La mossa che ha svoltato i New York Knicks

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