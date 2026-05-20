New York rimonta folle! Cleveland superata all' overtime Ai Knicks gara-1

Nella notte americana, i Knicks hanno conquistato la vittoria nella prima partita della serie contro Cleveland, dopo un tempo supplementare. La squadra guidata dall’allenatore Brown ha rimontato un vantaggio importante degli avversari, portando a casa il risultato finale. La partita è stata molto combattuta, con numerosi tentativi di mantenere il ritmo e di reagire alle offensive avversarie. La vittoria rappresenta il primo risultato della serie, aprendo la strada alle prossime sfide tra le due squadre.

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Se la finale della Western Conference parte con il botto, a Est di sicuro non ci si annoia. I Knicks, infatti, trovano il modo più incredibile per portare a casa gara-1, recuperando con un finale surreale un passivo di ben 22 lunghezze a 7’40’’ dal termine. Un match che il Madison Square Garden ricorderà a lungo e che i tifosi di Cleveland faranno fatica a dimenticare. New York produce l’impresa, recupera una gara che era oramai appannaggio dei Cavs e alla fine la vince 115-104 al supplementare. Un match stranissimo che fatica a decollare con le due squadre incapaci di trovare ritmo dal perimetro. I Knicks però danno una prima scossa alla sfida chiudendo il primo quarto con una parziale di 15-3 e arrivando al vantaggio in doppia cifra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - New York, rimonta folle! Cleveland superata all'overtime. Ai Knicks gara-1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NFL Week 12 Exploded: OTs, Collapses and Shockers Sullo stesso argomento Leggi anche: Playoff Nba, Cleveland rimonta Detroit all’overtime Minnesota rimonta da -19 a Denver, Atlanta da -14 a New York. Cleveland volaEdwards trascina i Timberwolves e DiVincenzo segna i canestri decisivi, gli Hawks stoppano New York con un super CJ McCollum. New York, rimonta folle! Cleveland superata all'overtime. Ai Knicks gara-1La squadra di coach Brown trova il modo più incredibile per portare a casa la prima sfida della finale della Eastern Conference, recuperando con un finale surreale un passivo di 22 lunghezze a 7’40’’ ... gazzetta.it Playoff NBA, rimonta folle da -22: New York vince gara-1 con Cleveland all'overtimeLeggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, rimonta folle da -22: New York vince gara-1 con Cleveland all'overtime ... sport.sky.it