Cardiomiopatia ipertrofica uno studio del Papa Giovanni conferma il valore dell’approccio integrato tra farmaci e chirurgia

La cardiomiopatia ipertrofica è la malattia cardiaca genetica più frequente, con una prevalenza stimata di circa una persona su 500. Si tratta di una patologia ereditaria del muscolo cardiaco che provoca l’ispessimento delle pareti del cuore e può ostacolare il normale flusso del sangue, causando sintomi come affanno, dolore toracico o episodi di svenimento. Negli ultimi anni il trattamento di questa malattia ha conosciuto importanti innovazioni grazie all’introduzione di nuovi farmaci mirati. Tuttavia, la gestione dei pazienti continua a richiedere un approccio multidisciplinare che integri competenze cliniche, chirurgiche e diagnostiche. È... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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