Cardiomiopatia ipertrofica lo studio che conferma il valore dell’approccio integrato tra farmaci e chirurgia

LO STUDIO. L’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo partecipa a uno studio internazionale che evidenzia il ruolo complementare tra nuovi farmaci mirati e chirurgia nella cura della cardiomiopatia ipertrofica. La cardiomiopatia ipertrofica è la malattia cardiaca genetica più frequente, con una prevalenza stimata di circa una persona su 500. Si tratta di una patologia ereditaria del muscolo cardiaco che provoca l’ispessimento delle pareti del cuore e può ostacolare il normale flusso del sangue, causando sintomi come affanno, dolore toracico o episodi di svenimento. Negli ultimi anni il trattamento di questa malattia ha conosciuto importanti innovazioni grazie all’introduzione di nuovi farmaci mirati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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