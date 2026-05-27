netanyahu ha tradito anche la destra sionista di jabotinsky

Il primo ministro israeliano ha preso una decisione che ha suscitato reazioni tra i membri della destra sionista di Jabotinsky. La sua scelta ha portato a una divisione all’interno del fronte politico di estrema destra, con alcuni sostenitori che hanno criticato pubblicamente l’azione. La vicenda ha generato un dibattito acceso tra gli alleati e i detrattori, che si sono confrontati su questa mossa.

È indispensabile fare chiarezza su un punto importantissimo che riguarda l’estrema destra israeliana di Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich: è vero o no che rappresentano una larga parte della società israeliana? La risposta netta è che non è vero, e che rappresentano invece una componente minoritaria del movimento dei coloni e dei loro sostenitori, ma che in realtà si sono visti letteralmente regalare nel 2022 da Benjamin Netanyahu, per basse ragioni di potere, una netta sovrarappresentazione del loro peso reale attraverso il controllo di due ministeri chiave e un incremento del centoventi per cento della loro presenza in Parlamento. Quattro... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Secondo una fonte diplomatica, sono stati richiesti mandati anche per la ministra di destra Orit Strock e due ufficiali militari. La Corte Penale Internazionale all'Aia ha emesso in precedenza mandati per il Primo Ministro Netanyahu e l'ex Ministro della Difesa Yo reddit