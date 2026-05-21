Israele Netanyahu recupera poco nei sondaggi ma non ha la maggioranza | cresce la destra ultra-nazionalista

Da ilfattoquotidiano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Israele, i sondaggi mostrano un leggero miglioramento per il premier Netanyahu, anche se il suo partito, il Likud, continua a perdere consensi. La destra ultra-nazionalista registra un aumento di voti e si avvicina a una posizione di forza nel panorama politico. La situazione attuale evidenzia una perdita di maggioranza certa per Netanyahu, con i risultati elettorali che complicano la formazione di un governo stabile. La scena politica appare più frammentata e incerta rispetto a qualche tempo fa.

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Il suo partito, il Likud, perde terreno ma Benjamin Netanyahu resta politicamente vivo. Gli ultimi sondaggi elettorali pubblicati in Israele confermano un quadro che si è venuto consolidando negli ultimi mesi: il primo ministro continua a indebolirsi, se si votasse oggi la sua coalizione non avrebbe la maggioranza alla Knesset ma l’opposizione, che pure dà segnali di crescita, non riesce ancora a trasformare il malcontento in un’alternativa stabile di governo. L’ultima rilevazione condotta da Lazar Research e diffusa dal quotidiano Maariv mostra un leggero recupero del blocco di destra e religioso che sostiene Netanyahu, la cui maggioranza è salita a 51 seggi sui 120 del Parlamento israeliano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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