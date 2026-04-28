Lista anti-Netanyahu stesso programma | Noi la vera destra

Un possibile governo israeliano si starebbe formando tra ex leader di destra e di centro-destra, con l’obiettivo di opporsi alle politiche del premier Netanyahu. La coalizione include figure come Bennett e Lapid, entrambi noti per le posizioni sioniste e per aver guidato in passato il paese. La formazione di questa alleanza è stata annunciata come un’unità contro la lista anti-Netanyahu, che si presenta con un programma condiviso.

Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. Sarà un governo sionista, su questo non c’è dubbio, quello che potrebbe nascere dall’unione tra l’ex premier israeliano di destra, Naftali Bennett, e quello di centro-destra, Yair Lapid. Sono riusciti a superare le divergenze e hanno annunciato il nuovo movimento partorito dalla fusione dei rispettivi schieramenti e denominato Beyahad, «Insieme». Un colpo di scena nella campagna elettorale non ancora ufficialmente lanciata ma alla quale il primo ministro Benyamin Netanyahu sta già lavorando ormai da mesi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Lista anti-Netanyahu, stesso programma: «Noi, la vera destra» Notizie correlate Leggi anche: Al via tesseramento online Futuro Nazionale Vannacci: noi Destra vera Bonelli: Destra totalmente allo sbando succube di Trump e Netanyahu, noi siamo pronti a governare – Il video(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2026 La dichiarazione di Angelo Bonelli di Avs in piazza Montecitorio. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Lista anti-Netanyahu, stesso programma: Noi, la vera destra; Stragi israeliane nel sud del Libano. Beirut attacca Hezbollah: Colpa sua.