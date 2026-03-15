Kevin Costner ha raccontato di aver avuto problemi con le sue co-star pelose durante le riprese di

Anche il divo premio Oscar ha avuto qualche problemino con le sue co-star pelose arrivando a soluzioni davvero estreme per mantenere la pace sul set del suo film premiato con sette Oscar. La regola delle 3 b - niente barche, bambini e bestie sul set - è valida anche per Kevin Costner. Sul set di Balla coi lupi, epico western vincitore di 7 premi Oscar che viene riproposto oggi, 15 marzo, in prima serata su Rai 3, il divo ne ha dovute dirigere parecchie di bestie e qualcuna gli ha creato più grattacapi del previsto. Tra gli aneddoti dal set spuntano le vicissitudini con Due Calzini, il lupo con cui stringe amicizia il personaggio di Costner, il tenente John Dunbar. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - “Odiavo quei lupi”: Kevin Costner e il retroscena della carne cruda sul set di Balla coi lupi

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