Nel 1994 e nel 1995, quando Carmelo Bene appare sul Maurizio Costanzo Show, trasforma il programma in un dibattito filosofico piuttosto che un semplice talk. La sua partecipazione si distingue per un approccio che sovverte il formato tradizionale, portando il confronto oltre la normale dinamica televisiva e elevando il livello di discussione.

Quando Carmelo Bene sale sul palco del Maurizio Costanzo Show nel 1994 prima e, successivamente, nel 1995, non si limita a partecipare a un talk show: lo trasforma in un’arena di pensiero, un dibattito filosofico. Oggi, la trascrizione integrale di quelle puntate è stata raccolta nel libro “Nessuno contro tutti” pubblicato da Luni Editrice. Carmelo Bene, genio indiscusso del Novecento, usa la televisione come campo di battaglia in cui linguaggio, morale e struttura mediatica vengono messi in discussione simultaneamente. Uno dei momenti più emblematici avviene all’inizio della puntata: la televisione – strumento di consenso e intrattenimento – funziona come un apparato che riproduce norme culturali e morali prestabilite. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Nessuno contro tutti’: Carmelo Bene e la rivoluzione del linguaggio televisivo

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